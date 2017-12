Serigne Moustapha SY à Macky Sall : « Celui qui me défie, en verra les conséquences »

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2017 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|

Le fils du défunt Khalif général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY, Al Makhtoum, fait de terribles révélations.



« J'ai fait partir Abdou Diouf en utilisant une prière spéciale un jeudi à Yenn. J'ai fait partir Yahya Jammeh », a dit Serigne Moustapha Sy. Et, selon les propres termes du leader de Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty, le président Emmanuel Macron « n’a pas remporté la présidentielle française » mais c’est lui qui a écarté Marine Le Pen par ses prières.



« J'ai la même arme contre Macky Sall... Celui qui me défie, en verra les conséquences », a-t-il menacé dans sa déclaration de lendemain du Gamou (célébration de la Naissance du Prophète (PSL)).







Pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook