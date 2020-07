Serigne Moustapha Sy accuse: « Durant les deux mandats de Macky, tous les grands hommes de ce pays ont quitté ce bas-monde Sall…»

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable moral du Dahira Moustarchidina Wal Moustarchidaty a fait une révélation sur les deux mandats du président Macky Sall. «Tous les grands hommes de ce pays ont quitté ce bas-monde durant les deux mandats de Macky Sall à cause des fétiches», a révélé Serigne Moustapha Sy dans des propos repris par L’As.



Selon le guide religieux, «des bœufs de moins de 6 mois ont été sacrifiés par le pouvoir dans tout le pays durant la dernière Présidentielle pour gagner l’élection».



Face à cette situation, Serigne Moustapha Sy demande à Macky Sall de se rattraper et de faire attention car ceux qui utilisent les fétiches finissent mal. «Toutes bêtes sacrifiées ne seront pas nulles», avertit-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos