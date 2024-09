Serigne Moustapha Sy tire sur Yewwi et remercie Barthélémy Dias et Déthié Fall, pour leur soutien lors du Gamou

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2024 à 11:03

Le président du Pur affirme être l’artisan du succès de Yewwi askan wi, dont son parti est membre. « S’ils sont honnêtes, ils (les leaders) ils doivent reconnaitre que si Yewwi askan wi a pu arriver à ce stade, c’est grâce à moi. J’ai tout fait pour les pousser à aller de l’avant. Et c’est avec la même détermination aussi, que j’ai battu Macky Sall à plate couture », a-t-il dit, relate "Emedia.sn".



Serigne Moustapha Sy a, par ailleurs, remercié Barthélémy Dias, qui a considérablement participé à la réussite de Gamou avec des dons en nature et des enveloppes, tout comme Déthié Fall.

Ndèye Fatou Kébé