Serigne Touba dans ses "khassidas": " Massalikoul Djinane sera achevée par Serigne Mountakha" Dakar est depuis quelques jour, le point de convergence de la communauté mouride venue de partout, pour assister à l'inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane. Il s'agit d'un chantier gigantesque, immense et imposant sur Colobane à Dakar, ayant coûté pas moins pas moins de 20 milliards de francs CFA. Selon Ouztase Ibrahima Sy, Serigne Touba a évoqué ce chantier dans ses "khassidas".

Serigne Touba Khadimou Rassoul avait dit il y a très longtemps, que l'achèvement de la construction de Massalikoul Djinane sera un jour l'œuvre de Serigne Mountakha Mbacké. Le fondateur du mouridime en a dit long sur Massalikoul Djianane dans ses 'Khassidas", entendez ses écrits.



" Massalikoul Djinane" signifie: "les chemins du paradis", en arabe. Quand ce chantier sera, ce sera un moment de prospérité pour les disciples et talibés qui s'y rendront ", a expliqué M.Sy, en se basant sur les écrits.



Le professeur d'arabe d'ajouter que sur le site de Massalikoul Djinane et environs, même les plus vulnérables ont ces temps-ci oublié leur difficiles conditions de vie. " Des repas sont servis en abondance de part et d'autre, accompagnés de fruits et boissons."



Dans le quartier de l'Unité 19 des Parcelles Assainies ou il habite, des femmes s'apprêtaient à se rendre à Massalikoul Djinane, du bols sur la tête, pour y amener des provisions. Une manière de donner leur contribution en attendant le grand évènement ce vendredi, qui verra la participation de milliers de fidèles.



Massalikoul Djinane conforte l'idéé selon laquelle c'est l'union qui fait la force de la communauté Mouride.











Ngaty Ndoye

