Ses passagers abandonnés à Aibd: Air Sénégal décrié La compagnie aérienne Air Sénégal, l’une des compagnies africaines ayant connu la plus forte expansion au cours de ces dernières années, est en train de voir sa réputation s’effriter de plus en plus.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs dizaines de Guinéens passagers d’Air Sénégal, sans aucune explication ont été “abandonnés”, ce dimanche à l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass.



D’après mediaguinee.org, en provenance de Paris pour Conakry, les voyageurs, dont des personnes âgées et des nourrissons, sont restés sans interlocuteur pour leur donner les raisons de cette attitude scandaleuse d’Air Sénégal.



Et, précise-t-on,, ces passagers devront y rester jusqu’au prochain vol de ce lundi 20 décembre à 17h.



