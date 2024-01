Seydi Gassama demande la libération de Coline Fay

Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, demande la libération de Coline Fay, une jeune fille de nationalité française, arrêtée au Sénégal le 17 novembre dernier. Selon M. Gassama, « participer à un rassemblement pacifique, ne peut être puni d’une peine privative de liberté ». « Coline Fay doit être libérée et autorisée à rentrer dans son pays. Participer à un rassemblement pacifique, même non déclaré, ne peut être punie d’une peine privative de liberté. Toutes les autres charges retenues contre elle doivent être abandonnées », a écrit Seydi Gassama sur X (ancien Twitter), relate "Rewmi".



Pour rappel, Coline Fay a été arrêtée le 17 novembre, jour de l’audience d’Ousmane Sonko contre l’Etat du Sénégal devant la Cour suprême, concernant sa radiation des listes électorales. Elle est poursuivie « pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi, pour complot contre l’autorité de l’État et séjour irrégulier au Sénégal ». Elle a été placée sous mandat de dépôt.