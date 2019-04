Seydi Gassama : « on ne peut pas comprendre qu’au 21e siècle, au Sénégal, que l’état civil ne soit pas fiable » Le Directeur d’Amnesty International Sénégal a fait un vrai plaidoyer en faveur d’un état-civil fiable au Sénégal, dimanche à Kaffrine, lors d’une formation en faveur des élus locaux.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut former le personnel et fiabiliser l’état-civil pour éviter les trafics qui portent préjudice à beaucoup d’enfants au Sénégal », a indiqué Seydi Gassama, dans des propos rapportés par Kritik.



Le directeur d’Amnesty International a estimé qu’« on ne peut pas comprendre qu’au 21e siècle au Sénégal, que l’état civil ne soit pas fiable ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos