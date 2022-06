Seydi Gassama révèle : « Les magistrats du parquet reçoivent des instructions de… » A l’image des Sénégalais qui ont pointé du doigt le système judiciaire sénégalais, le Directeur de Amnesty International Sénégal a, lui-aussi, fustigé l’attitude des magistrats. Seydi Gassama de révéler : « Les magistrats du parquet sont sous l’autorité du ministre de la Justice et reçoivent des instructions de lui. »

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juin 2022 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Seulement de l’avis de Seydi Gassama, « un juge indépendant ne peut pas condamner une personne interpellée à son domicile, au siège de son parti ou à un lieu situé à plusieurs kilomètres du site prévu d’une manifestation, pour troubles à l’ordre public et participation à une manifestation interdite ».



C’est du moins ce qu’affirme le droit de l’hommiste à travers un post paru sur Twitter.



« La loi accorde l’indépendance aux magistrats du siège qui doivent rendre des décisions en leur âme et conscience et au nom du peuple », a déclaré Seydi Gassama, tout en lançant à l’endroit de ces derniers chargés de statuer sur les affaires: «le peuple vous regarde ».



Interpellés le jour de la manifestation non-autorisée par Yewwi Askan Wi (Yaw), des membres de ladite coalition sont jugés, ce lundi 27 juin, pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public.



Ainsi, le parquet a requis des peines d’emprisonnement contre les prévenus.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook