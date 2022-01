Seydina Issa Laye Samb: "Abdoulaye Diouf Sarr est mon...fils" « Abdoulaye Diouf Sarr est mon fils », a déclaré Seydina Issa Laye Samb, invité de l’émission Objection sur Sud Fm ce dimanche. « C’est un fils à moi. Nous avons des liens de parenté très proches. C’est un grand frère à moi et nous avons eu à cheminer ensemble pendant un certain moment avant l’élection du président Macky Sall. On avait d’excellents rapports. Mon père est son grand-père, naturellement il est notre fils », confesse le jeune maire de Yoff.

Mais, précise la tête de liste de Yewwi Askan wi à Yoff, « je ne le regarde pas sous cet angle-là. Je le regarde sous l’angle d’un grand frère qui a un jour dit que son fil aîné soit comme Seydina ».



« C’est une phrase que je retiens et qui fait que nous avons porté beaucoup de réserves aux critiques qui devaient lui être portés », ajoute-t-il.



Toutefois, Samb estime que « de par sa position gouvernementale, de par son niveau académique et ses relations », Diouf Sarr « aurait pu faire mieux pour Yoff ».

