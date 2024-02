Seydina Oumar Touré et le député Cheikh Aliou Bèye, libérés

Seydina Oumar Touré a été libéré ce mercredi 7 février, ainsi que le député Cheikh Aliou Bèye et Cheikh Bassirou Dieng, proche de Mimi Touré, nous apprend "Seneweb".



L'ex-capitaine de la gendarmerie et compagnie ont passé la nuit d'hier en détention, dans les locaux du commissariat central de Guédiawaye.

Ndèye Fatou Kébé