Seydou Guèye : "Je prie pour la réussite de ce gouvernement" Seydou Guèye n’est plus secrétaire général, porte-parole du gouvernement. Il ne figure pas, en effet, dans le nouvel attelage, publié hier.

"C'est comme ça, un régime est une continuité. En plus, ce gouvernement respecte l'équité territoriale car toutes les régions ont leur représentant. Et je prie le Bon Dieu pour la réussite de cette nouvelle équipe ", a, cependant, réagi Seydou Guèye sur la Sen TV.



Il a également appelé les Médinois, qui ne comptent plus de ministre dans le gouvernement, à rester sereins et de continuer à travailler pour le Sénégal.

