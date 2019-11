Seydou Guèye : ‘’L’avion présidentiel a 19 ou 20 ans’’

Lundi 11 Novembre 2019 à 17:23

Parti à Niamey la semaine dernière à bord d’Air Sénégal, le chef de l’Etat, Macky Sall, est revenu à Dakar, transporté par l’avion de commandement du président nigérien. D’où les interrogations sur l’avion présidentiel.



Ministre conseiller en charge de la Communication de la présidence, Seydou Guèye, joint par Seneweb, explique que c’est parce que la ‘’Pointe Sarène’’ était en panne. L’avion était immobilisé au mois de septembre pour les besoins d’une révision.



‘’A son retour, il y avait toujours problème. L’avion avait une panne. Donc, il n’était pas disponible, c’est pourquoi, il n’a pas pu porter le président, lors de son dernier déplacement. Il est encore en révision’’, précise M. Guèye.



A quand le retour de l’avion ? Seydou Guèye répond : ‘’Je n’ai pas d’information là-dessus.’’



Après la révision de septembre, l’appareil a fait les voyages tels que Moscou et autres destinations. Mais il fallait se rendre à l’évidence et retourner à l’atelier.

