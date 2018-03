Seydou Guèye achète un tableau à 1.500.000 et l’offre à Cheikh Ba

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Mars 2018 à 10:32

Le Directeur général des Impôts et Domaines a été la star de la soirée de gala organisée au King Fahd Palace avant-hier samedi par Proxim Medina. Cheikh Ahmed Tidiane Ba (Cheikh Ba pour les proches), qui œuvre jour et nuit pour sa commune, a été chanté par les jeunes, les femmes et le cadres de la Medina. Une soirée riche avec les prestations remarquées et remarquables de Pape Diouf,…



Avant que « l’empereur », Youssou Ndour ne boucle la boucle, avec une soirée de feu qui a ravi tout le public. Lors de la vente aux enchères, Seydou Guèye a acheté un tableau à 1.500.00 francs et l’a offert à Cheikh Ba. Une manière pour le secrétaire général du gouvernement et porte-parole de l’APR, de montrer qu’il entretient les meilleures relations avec le Dg des Impôts et Domaines.



