Seydou Guèye : «le gouvernement n’est pas dans une mesure de censure…je me fais insulter tous les jours sur le net»

Le Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio a abrité ce lundi, la cérémonie de lancement du Bureau d’information gouvernementale (Big) qui a pour mission essentielle «de diffuser auprès de la presse et du public des informations sur les politiques de réaliser des campagnes d’informations et d’analyser l’évolution de l’opinion publique et le contenu des médias».



Présidant cette rencontre, le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye a déclaré que le gouvernement n’est pas dans une logique de censure. Mais, dans une démarche de régulation de l’information. «Le gouvernement n’est pas dans une logique de censure, il est plutôt dans une affaire de régulation par rapports aux informations. Et, nous allons faire en sorte que beaucoup de manquements seront comblés», a-t-il fait savoir,, avant de dénoncer les nombreuses insultes dont il fait l’objet sur le net.



«Je me fait insulter tous les jours sur le net. La démocratie ne se fonde pas sur des rumeurs. Ce n’est pas la spéculation qui fait vivre la démocratie. Il faut qu’une régulation soit assurée», a-t-il déploré





