Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC: « en matière de corruption, le Sénégal a fait beaucoup d’efforts »

La présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a fait savoir hier lors de l’installation d’un comité stratégique national pour éradiquer le fléau de la corruption, qu'« en matière de corruption, le Sénégal a fait beaucoup d’efforts ». Selon Seynabou Ndiaye Diakhaté, ce comité a pour but de donner une dimension majeure à l’enjeu de la corruption dans l’action gouvernementale et de l’intégrer dans les politiques publiques au sein de l’administration.





Samedi 9 Décembre 2017