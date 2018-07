Seynabou Niang Thiam, ex-DG des Impôts et Domaines: Quatre ans après, les raisons d’un limogeage

Seynabou Niang Thiam, ex-DG des Impôts et Domaines: Quatre ans après, les raisons d’un limogeage

Les agents de la Police scientifique vous diront qu’en matière d’investigation, le temps reste le meilleur collaborateur pour élucider les crimes crapuleux. Cette maxime nous renvoie à la dame Seynabou Niang Thiam, ex-directrice des Impôts et Domaines dont le limogeage avait défrayé la chronique en 2014.



Un limogeage intervenu en même temps que celui du colonel Elimane Saliou Gningue de la tête des Douanes. Quatre (04) après, « Le Témoin » est en mesure de vous révéler les véritables raisons du départ de l’ancienne patronne des Impôts, Mme Seynabou Niang Thiam. Que s’était-il réellement passé ?



Cette année-là, une société s’activant dans le pétrole avait été épinglée pour fraude fiscale par Mme Seydou Niang Thiam. Sous la gorge de la compagnie, un couteau fiscal de 8 milliards cfa sur l’autel du redressement.



Au sommet de l’Etat, les interventions fusaient de partout pour inviter Mme Thiam des Impôts à lâcher prise ! Mais, la dame refuse et s’entête sur la base du fait que la société en question était suffisamment riche et liquide, pour payer les pauvres 8 milliards Cfa au fisc.



Ce refus d’obéissance aux ordres avait finalement poussé l’autorité à démettre Mme Seynabou Niang Thiam de ses fonctions de directrice des Impôts et Domaines. C’est ça le Sénégal qui émerge !

