"Si Kanté est au top, tu as 95 % de chances de gagner", estime Hazard Dans un entretien accordé à BeIN Sports, Eden Hazard a encensé N'Golo Kanté, son coéquipier à Chelsea qu'il affrontera ce mardi (18h) en demi-finale de la Coupe du monde.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 09:09 commentaire(s)|

Il en est fan. "Quand il est au top, tu as 95 % de chances de gagner", a lâché dimanche le crack de la Belgique Eden Hazard, au sujet de N'Golo Kanté, son partenaire à Chelsea qui sera mardi son adversaire dans les rangs des Bleus en demi-finale du Mondial 2018. "Pour jouer toute l'année avec N'Golo, c'est le meilleur joueur du monde à son poste", a poursuivi l'ailier des Blues dans un entretien accordé à BeIN Sports.



"Mbappé? Maintenant, c'est moi qui regarde ses vidéos"



Hazard s'est aussi montré élogieux à propos de Kylian Mbappé, prodige de l'attaque française à 19 ans. "Je l'ai déjà eu quelques fois au téléphone. Il a dû regarder quelques vidéos de moi quand il était jeune (rires). Maintenant, c'est moi qui regarde ses vidéos de temps en temps. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait à son âge. Dans le football moderne, on n'avait jamais connu ça", a complimenté le n°10 des Diables Rouges.









RMC

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook