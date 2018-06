Sidiki Kaba sur sa visite à Jérusalem : "La diplomatie ne se fait pas à Sandaga..."

"La diplomatie ne se fait pas sur la place publique, encore moins à Sandaga (marché)". C’est la réponse servie par Sidki Kaba à ceux qui lui ont reproché de s’être rendu à Jérusalem et d’y avoir effectué la prière au mur des Lamentations et à la mosquée al-Aqsa.



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur précise qu’il effectuait une mission d'Etat, voulue par le Président Macky Sall. " Quand sommes à Jérusalem ou ailleurs, nous répondons aux missions d’Etat. Ce ne sont pas des missions personnelles, mais des missions au service de la Nation", a-t-il dit, répondant à l’interpellation des journalistes, ce vendredi en marge de la prière de l’Aïd El Fitr à Tambacounda.



«Je ne vous dirais pas les raisons pour lesquelles cette mission (en Israël) a été voulue par le président de la République parce que la diplomatie ne se fait passur la place publique, encore moins à Sandaga. Ceux qui veulent pénétrer les secrets, ils n’en sauront absolument rien », a-t-il ajouté.