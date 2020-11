Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sidy Diop et Wally Seck se déchirent, Youssou Ndour mijote quelque chose : ça bouge dans le showbiz sénégalais... Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 15:43 | | 0 commentaire(s)| Le weekend passé, on se serait cru en plein milieu du show-biz américain. D’après assirou.sn, la soirée du chanteur Sidy Diop samedi dernier a été bousillée par le jet d’une bombe à gaz. Réaction immédiate, Sidy Diop et son entourage ont vite fait d’accuser Wally Seck Mais pendant que Sidy Diop et le camp de Wally Seck se déchirent, Youssou Ndour lui regroupe les jeunes artistes sénégalais.

Que prépare Youssou Ndour ? En tout cas, depuis qu’il a annoncé la date de “Fiitey”, nous dit senego.com ses fans sont surexcités.



Dans une photo postée sur Instagram, le chanteur s’affiche avec Amira et Jahman. Mais les commentaires aussi sont multiples et vont bon train.



Là où un internaute, certainement un Grand Fan de notre You National, soutient que les jaloux vont maigrir , un autre qui soupçonne notre célébrité, fondateur du Mouvement « Fékké Mathibolé » avance que « Youssou Ndour ne fait que préparer les jeunes de quelles que sphères qu’ils soient, à l’aider à “”changer le système”” !!! Il sait que Macky est cuit à l’huile, il (You) va rejoindre Sonko officiellement d’ici peu.



Une affaire om des affaires à suivre !





