Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sidy Diop et l’histoire de son permis international volé Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2024 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

Déféré au parquet hier puis envoyé en prison, le chanteur de 26 ans Sidy Diop sera jugé devant le tribunal des flagrants délits lundi prochain.



Lors de son audition par les gendarmes, le chanteur Sidy Diop a tenté de s’expliquer : « Hier soir, j’avais quitté mon domicile de Nord Foire pour aller à la station EDK de Pikine pour m’acheter à manger. Je conduisais le véhicule de marque Mercedes Benz dont l’attestation d’assurance et le passavant étaient expirés », a-t-il confié.



Il ajoute : « Me concernant, je n’étais pas en possession d’un permis de conduire ». A la question de savoir s’il a été une fois titulaire d’un permis de conduire, Sidy Diop prétend : « Je ne suis pas titulaire d’un permis de conduire mais je possède un permis de conduire international obtenu dans le cadre de mes tournées européennes ».



Il poursuit : ‘Il (le permis de conduire international délivré en Gambie) a été volé dans mon véhicule en mon absence ». Problème : les gendarmes demandent à l’artiste s’il a fait une déclaration ou une plainte pour ce vol.



Sidy Diop répond : » Non pas encore, je viens de revenir d’une tournée et je m’étais engagé à le faire cette semaine qui débute ». Des propos qui n’ont pas convaincu les gendarmes.



En effet, les enquêteurs ont demandé à Sidy Diop comment se fait-il qu’il soit titulaire d’un permis international sans au préalable avoir le permis national ?



« On me l’a délivré en Gambie », lance Sidy Diop. Les gendarmes reviennent à la charge et lui savoir que même en Gambie, pour disposer d’un permis international, il faudrait d’avoir un permis national comme c’est le cas au Sénégal.

« J’ai directement obtenu le permis international », prétend Sidy Diop. Quand les gendarmes lui demandent s’il a les références de ce fameux permis international, l’artiste confesse « Non ».



Quid de la voiture dépourvue d’une attestation d’assurance et d’un passavant en cours de validité? « Je vais contacter le gars qui me l’a vendu aux fins de produire les papiers du véhicule. J’ajouterais que le gars m’a vendu le véhicule sous réserve. Par ailleurs, j’ai eu à utiliser d’autres véhicules dans le passé et n’ai jamais été confronté à ce genre d’incident », dit-il.

« En temps normal, je dispose d’un chauffeur », a conclu Sidy Diop qui sera jugé lundi prochain.





Senenews





Accueil Envoyer à un ami Partager