Tout est bien qui finit bien ! Après les larmes place aux sourire. Sidy Diop qui a ému plus d’un avec sa vidéo de 3 minutes ou il demande aux autorités sénégalaises de réagir afin que le visa pour la France lui soit délivré, a finalement obtenu gain de cause. C’est dans l’après-midi hier que monsieur « hen-hein » a récupéré son sésame et devrait embarquer ce soir pour la France…