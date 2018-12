« Sidy Lamine Niasse était un baobab de la presse et un soldat de l’Islam » (Mamoudou Ibra Kane)

Pour Mamoudou Ibra Kane, Sidy Lamine Niasse était un baobab au niveau de la presse, un soldat de l’Islam, un leader d’opinion société sénégalaises africaine, un soldat de la Oummah islamique, et un grand défenseur de la cause palestinienne.



«A Dieu nous appartenons et à DIEU nous retournerons. Nous étions des bébés journalistes avec Sidy Lamine Niasse. Je comprends les larmes de Assane Guèye, je pense à Mame Less Kamara ou encore Tidiane Kassé. Sidy Lamine Niasse était un « baobab au niveau de la presse, un soldat de l’Islam, un leader d’opinion société sénégalaises africaine, Oummah islamique, soldat défenseur de la cause palestinienne. Il a laissé un grand héritage pour le Sénégal et surtout le journalisme qui est un métier à la croisée des chemins. Je comprends les larmes de Assane Guèye, je pense aussi à Abdourakhmane Kamara et Tidiane Kassé. »

