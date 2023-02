Signal de Walftv coupé : Quand la dictature du CNRA balafre notre démocratie ! (Boubacar Sèye)

Cette décision injuste est un recul démocratique, au regard des exigences d’une société moderne dans un Etat de droit.



Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a encore raté une belle occasion de montrer sa neutralité dans l’arène politique du Sénégal.



A quelques mois des élections présidentielles au Sénégal, toutes les caméras du monde sont braquées sur le Sénégal, jadis vitrine de la démocratie en Afrique, ce n’est pas du tout normal que le CNRA expose le Sénégal, en balafrant notre démocratie.



Il outrepasse son pouvoir et si c’est par souci de préserver la paix sociale, alors, il n’a qu’à revoir sa posture pour apaiser et adopter des outils de pacification, car tous les symptômes sont là, le malaise est total.



Le pays, à la croisée des chemins !



Le Sénégal est malade de son histoire, de sa culture, de ses institutions et de ses hommes politiques.



Le pays est au bord de la rupture et nous devons tous nous réunir autour de l’essentiel, pour faire face aux grands défis qui nous attendent.



Nous devons nous abonner à l'obligation de résultat !