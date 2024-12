Signature de Convention : Ganjool veut intégrer l'histoire générale du Sénégal L’association And Samm Cosaanu Ganjool, l'Histoire Générale du Sénégal et l’Institut des Études Avancées de Saint-Louis ont signé une convention tripartite marquant une étape décisive vers l’intégration de Ganjool dans l'Histoire générale du Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du colloque international et pluridisciplinaire sur Gandiol dans l’Histoire, prévu pour 2025. Ce colloque ambitionne de réécrire et de valoriser l’histoire de Ganjool, en faisant un élément central de l’Histoire du Sénégal.

La signature de cette convention entre les trois entités symbolise un moment clé dans la quête de l’Histoire du terroir, un projet qui marie histoire académique et vécu des populations locales. Selon Rokhaya Fall, représentante de l'Histoire Générale du Sénégal, cette collaboration est essentielle pour lier les connaissances académiques avec la perception que les communautés locales ont de leur propre histoire. "Cela va nous permettre de lier cette histoire académique avec l’histoire du terroir. Il s’agit de comprendre comment les populations perçoivent et écrivent leur propre histoire", a-t-elle souligné. Cette démarche vise à réécrire l’histoire, la faire comprendre de manière plus précise et ancrée dans la réalité des communautés locales.



Le Pr Babacar Fall, directeur de l'Institut des Études Avancées de Saint-Louis, a exprimé l'importance de cette collaboration tripartite en soulignant l’enjeu d’une telle initiative. "L’objet de cette convention est de contribuer à l’organisation du colloque international prévu en 2025 sur Ganjool dans l’histoire, et faire en sorte que ce colloque devienne un moment crucial pour exprimer la contribution de Ganjool à l’Histoire générale du Sénégal", a-t-il déclaré. Pour lui, ce projet représente une occasion unique de mobiliser les communautés nationales et internationales autour de questions essentielles telles que l’histoire, la géographie, l’écologie, l’économie et la politique, afin d’étudier le parcours et les apports de Ganjool dans la construction de l’histoire du Sénégal.



Au terme de ce colloque, plusieurs ouvrages seront produits pour documenter de manière scientifique l’histoire de Ganjool et sa place dans l’histoire générale du Sénégal. Le Pr Babacar Fall précise que ces publications seront accompagnées par des chercheurs et historiens, afin de garantir leur rigueur scientifique et leur impact à long terme. "À l’issue de ce colloque, un ou plusieurs livres sortiront, contribuant à l’écriture d’une histoire plus complète et plus fidèle, qui reflétera le rôle de Ganjool dans l’histoire du Sénégal", a-t-il ajouté.



Pour Idrissa Ndiaye, président de l’association And Samm Cosaanu Ganjool, cette convention et le colloque à venir marquent une journée historique pour les fils et filles du terroir de Ganjool. "Ce colloque est une étape importante dans l’entrée officielle de Ganjool dans l’Histoire générale du Sénégal", a-t-il affirmé. Selon lui, les travaux issus de ce colloque serviront de base pour des publications qui enrichiront la réécriture de l’histoire générale du Sénégal, tout en renforçant l’authenticité des récits locaux et l’importance de la diversité culturelle du pays.



