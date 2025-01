Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Signature d'une Convention entre TDS SA et AEME: Une alliance stratégique pour l’Énergie et l’Innovation au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie officielle de signature de la Convention entre TDS SA et l’Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME), s’est tenue ce mardi 7 janvier 2025. Cet événement constitue une étape décisive dans la mise en œuvre de solutions innovantes, pour répondre aux défis énergétiques du Sénégal, en s’inscrivant pleinement dans la vision SENEGAL2050.



Une collaboration axée sur l’innovation et l’avenir

Ce partenariat repose sur une vision commune : transformer le paysage énergétique sénégalais, à travers l’innovation technologique et des solutions adaptées aux besoins locaux. TDS SA, dirigée par Madame Aminata Sarr et l’AEME, sous la direction de Madame Mame Coumba Ndiaye, ambitionnent de créer des synergies pour accompagner les nouvelles autorités, dans la gestion efficace des ressources énergétiques.



Les Missions de l'AEME

L'AEME a pour mission de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans tous les secteurs. Cela inclut des actions visant à sensibiliser les acteurs publics et privés, sur les bonnes pratiques énergétiques, à encourager les investissements dans des technologies efficaces et à réduire l'empreinte carbone globale du pays.



Objectifs stratégiques

La convention signée met en avant plusieurs axes prioritaires :



Réduction des coûts énergétiques : Mise en place de stratégies pour optimiser les dépenses énergétiques, notamment dans les centres où sont situés les émetteurs.

Développement durable : Intégration de technologies avancées, pour une meilleure gestion des infrastructures énergétiques.

Innovation technologique : Déploiement de solutions modernes pour améliorer l’efficacité énergétique à grande échelle.

Accompagnement des nouvelles autorités : Support technique et stratégique pour renforcer la prise de décisions en matière énergétique.

Soutenir la Vision SENEGAL2050



Ce partenariat s’aligne parfaitement avec les objectifs de la vision SENEGAL2050, qui vise à positionner le Sénégal comme un modèle régional, en matière de développement durable et d’innovation énergétique. À travers cette collaboration, les deux entités s’engagent à créer des solutions permettant une transition énergétique inclusive et durable.



Propos des acteurs clés

Lors de la cérémonie, les responsables de TDS SA et de l’AEME ont partagé leur vision de ce partenariat.



Madame Aminata Sarr, Directrice de TDS SA, a déclaré :

« i[Ce partenariat témoigne de notre engagement à réduire les coûts énergétiques, tout en modernisant les infrastructures critiques, en particulier dans les centres abritant les émetteurs. »]i



Madame Mame Coumba Ndiaye, Directrice de l’AEME, a ajouté :

« i[Grâce à l’innovation technologique, nous allons accompagner les nouvelles autorités et les parties prenantes, pour atteindre les objectifs de SENEGAL2050, tout en promouvant une utilisation rationnelle de l’énergie dans tous les secteurs. »]i



Un impact positif pour le futur

Les retombées attendues de cette collaboration sont nombreuses : réduction des coûts, modernisation des infrastructures et amélioration de l’accès à une énergie propre et durable. Ces efforts devraient renforcer la compétitivité économique du Sénégal, tout en minimisant l’empreinte carbone.



La signature de ce contrat entre TDS SA et AEME, incarne une vision audacieuse pour le futur énergétique du Sénégal. En combinant innovation technologique, soutien aux nouvelles autorités et efforts pour la réduction des coûts énergétiques, ce partenariat ouvre la voie à un avenir durable et prospère, en ligne avec les ambitions de SENEGAL2050.



