Sindia : 556 ha soutirés de la forêt classée de Bandia

Après Ndengler, un autre bradage du foncier à Sindia. Selon Les Echos 556 ha ont été soutirés de la forêt classée de Bandia sous prétexte du projet de logements sociaux de l’Etat, puis lotis et mis en vente.



D’après le journal, à Kiniabour 1 : 90 ha à Meissa Ngom, 70 à Idy Thiam, 110 ha à un promoteur espagnol et 207 ha à Charles Haddad à Kiniabour 2





