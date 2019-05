Sinthiou Maléme se rebelle contre son maire Mamadou Saliou Bâ Les rues de Sinthiou Maléme étaient remplies de monde. Des jeunes avec des banderoles rouges sur la tête et des cartons où il était inscrit leurs revendications accompagné d'un concert de voix qui disait que le maire doit quitter. L'engagement et le dévouement illuminaient leurs visages. Cette jeunesse qui avait donné la chance à Mamadou Saliou Bâ d'occuper le fauteuil de la Mairie, dit "non" aujourd'hui à cette même personne.

Depuis 2014 jusqu'à présent, la commune ne voit aucun changement. Les priorités sont reléguées au second plan.



Avec le maire Bâ, " la commune espérait un avancement mais rien ne bouge avec lui, il n'est là que pour lui-même ", disent les jeunes.



La jeunesse qui est l'avenir de Sinthiou Maléme, ne peut rien espérer de lui. L'actuel Maire avait fait beaucoup de promesses lors des campagnes municipales passées mais aucune promesse n'est tenue, estiment les jeunes.

Selon Mamadou Diallo, un des responsables de la manifestation, la ville de Sinthiou Malème a beaucoup de manquements bien que le Maire soit du parti au pouvoir. Les populations ont toujours les mêmes difficultés. Ils n'ont ni centre de santé digne de ce nom, ni lieu de loisirs pour la jeunesse, encore moins un terrain sportif, il ne fait que de fait que de fausses promesses à la population, crient en choeur les manifestants.

Depuis sa venue jusqu'à présent, il n'y a aucune réalisation de sa part. Ils en ont assez, ils espéraient le développement avec lui mais il n'y a que des soucis, les problèmes augmentent. En plus, il se remplit les poches lui et sa famille avec le budget qui devait servir les habitants de la commune afin de combler certains vides. "Il a sa fille qui perçoit des salaires au compte de la mairie sans qu'elle y mette les pieds", affirme Yaya Camara, le président de l'amicale de la commune de Sinthiou Malène.

"Cette marche a été organisée pour sensibiliser les habitants de la mauvaise gouvernance du Maire mais aussi pour sa sanction lors de la prochaine élection municipale. Il est temps que les populations de la commune sachent qu'elles ont élit un incapable comme Maire, et son parti APR est sorti victorieux lors de l'élection présidentielle passée dans la commune. Une victoire que le Maire n'a pas mérité", témoigne Mamadou Diallo.

Ainsi, la jeunesse a remis un mémorandum au sous préfet afin que leur cause soit entendue. Et ce dernier de se satisfaire du fait que les jeunes n'ont fait aucun acte de vandalisme pour lui remettre leur doléances.









KRITIK

