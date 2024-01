Sirmang: Le Premier Ministre, Amadou Ba présente ses condoléances à Cheikh Tidiane NIANG Après son séjour en terre gambienne, le Premier Ministre Amadou BA a été accueilli dans la ferveur à Karang par le Maire de la localité Ibrahima NIANG et les populations locales. Le Chef du Gouvernement a fait cap vers Sirmang pour présenter ses condoléances à Cheikh Tidiane NIANG, suite au rappel à Dieu du marabout Mame Ansou NIANG.

“Nous sommes venus ici au nom de Son Excellence le Président Macky SALL pour faire mon Ziar mais aussi présenter mes condoléances, celles du Gouvernement et tout le peuple. Que Dieu, le Tout-puissant, l’accorde le paradis”, a-t-il indiqué.



D’après le Premier Ministre Amadou BA, Mame Ansou Niang était un homme de Dieu. “Nous avons perdu un grand homme”, a-t-il ajouté.



Le Premier Ministre a terminé son discours en sollicitant des prières du marabout. Par la suite, le marabout Cheikh Tidiane NIANG a souhaité la bienvenue au Premier Ministre et à sa délégation.



Dans la foulée, il a accepté les condoléances de Amadou BA et du Chef de l’Etat.



Rappelant les enseignements de son défunt père, il révèle que “Mame Ansou est un bâtisseur d’hommes”. Et, le marabout a prié pour le Premier Ministre Amadou BA et toute sa délégation.



