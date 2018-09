Sit-in de l’opposition : des leaders ciblés évitent le piège ‘’Barth’’

Hier, le sit-in du front de résistance nationale (FRN), non autorisé par le préfet de Dakar, n’a pas fait déplacer certains leaders ciblés qui sont toujours, dans l’œil du cyclone présidentiel à savoir les Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang, Hadjibou Soumaré, Boubacar Camara, Abdoul Mbaye… selon certains de leurs avocats, la plupart des absents n’ont pas boycotté le sit-in, mais ne voulaient pas tomber dans un piège à la ‘’Barthélemy Dias’’, référence au maire socialiste, arrêté et condamné pour un délit, monté de toutes pièces.



« Si ces leaders absents avaient confiance à la justice, ils allaient sans doute descendre dans la rue pour manifester. Malheureusement, toutes les institutions de la République sont en service commandé... », se désole un avocat qui a conseillé son client.



« Surtout ne pas prêter le flanc d’une arrestation arbitraire en période de précampagne et de récolte de signatures pour le parrainage de sa candidature », a-t-il fait savoir.



Le témoin