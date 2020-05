Situation Covid-19 du dimanche 10 mai 2020: 75 nouveaux cas, 5 communautaires, 01 décès 75 nouveaux cas notés dont 5 issus de la transmission communautaire et 1 décès enregistré, c'est ce qui ressort ce dimanche 10 mai 2020 des informations reçues sur le Covid-19.

Dans sa publication quotidienne des résultats sur le Coronavirus, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié ce dimanche 10 mai 2020, les chiffres suivants :



Sur 1356 tests réalisés, 75 sont revenus positifs, soit un taux de 5,53 %.

Il s’agit de :

- 70 cas contacts suivis par leurs services

- 5 cas issus de la transmission communautaire

Pour la transmission communautaire, 1 cas est issu de Ouagou Niayes (Dakar), 1 cas de Yoff (Dakar) 2 cas de Grand-Yoff (Dakar), 1 cas de Touba



7 patients hospitalisés a été testés négatifs, donc déclarés guéris.

7 cas graves sont en réanimation à l’hôpital de Fann et celui de Principal.

L’état des autres patients est déclaré stable.



- Un patient issu des Parcelles Assainies est décédé des suites du COVID-19, portant le nombre de morts à 18. Il s’agit d’un homme de 75 ans qui a rendu l’âme aux environs des 6h05 ce matin du dimanche 10 mai 2020.



A ce jour, nous dit-on, 1709 cas ont été déclarés positifs, 650 guéris, 18 décédés, 1 évacué, 1040 sous traitement.





