Situation critique de la pêche sénégalaise : La ministre Fatou Diouf alerte et annonce des mesures En marge d’une conférence religieuse organisée ce samedi 15 mars 2025 à l’école LANSAR (ex Pikine 6), par l’amicale des anciens élèves (AEP-73/79), Mme Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, s’est exprimée sur les défis et les perspectives de son secteur. Marraine de cet événement placé sous le thème de l’importance de l’éducation dans la société, elle a profité de l’occasion pour faire le point sur la situation préoccupante de la pêche au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Mars 2025 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon Mme Diouf, le secteur de la pêche fait face à de nombreuses difficultés, exacerbées par la pêche illicite, non déclarée et non régimentée. "Les mauvaises pratiques de pêche ont conduit à une raréfaction de la ressource halieutique. Le panier de la ménagère en est témoin, il est aujourd’hui difficile de trouver du poisson", a-t-elle souligné, rappelant que son département ne se limite pas à la pêche, mais englobe aussi les infrastructures maritimes et portuaires, des domaines essentiels pour l’économie et la souveraineté nationale.



Face à cette crise, le ministère met en place plusieurs initiatives visant à renforcer la disponibilité des produits halieutiques. Parmi celles-ci, Mme Diouf a évoqué les plans d’aménagement, notamment celui en cours sur la sardinelle, un poisson prisé par les ménages aux revenus modestes. "La sardinelle est très importante car elle est accessible à toutes les couches de la population", a-t-elle expliqué.



Par ailleurs, le ministère a renforcé le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches pour lutter contre les pratiques illégales. "Nous avons constaté la présence de moyens de pêche en zone interdite. Le département travaille activement à y remédier", a-t-elle assuré.



Fatou Diouf a également mis en avant les efforts du gouvernement, qui a donné des instructions claires pour redynamiser le secteur. "Sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République et du Premier ministre, de nombreux projets sont en cours pour faire renaître la ressource et la mettre au profit des Sénégalais", a-t-elle affirmé.



Malgré ces initiatives, les défis restent nombreux et nécessitent un engagement constant de toutes les parties prenantes pour garantir la durabilité de la pêche au Sénégal.



Birame Khary Ndaw



Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook