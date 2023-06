Situation délétère à la Télédiffusion du Sénégal : Nafissatou Diouf dément fermement

Face à la presse en présence de ses collaborateurs comme le directeur des ressources humaines de la Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA(, Modou Mbacké Diba et ses collègues., Nafissatou Diouf a apporté un démenti sur les accusations portées sur sa personne et sur son travail par des syndicalistes.

Prête à le jurer sur le Saint Coran, la directrice générale de la TDS-SA démonte les arguments avancés et soutient même qu’il n’y a pas un climat délétère qui puisse permettre de justifier la sortie du syndicat et les propos avancés…Bien au contraire....



Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2023 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|