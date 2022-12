Situation des diplomates Sénégalais: Les députés de la diaspora interpellent Aissata Tall Sall

En attendant ses réponses, il convient de rappeler qu’en commission technique, Aissata Tall Sall a indiqué que son département suit de près la procédure tout en gardant confiance en la justice canadienne pour rétablir l’intégrité de la diplomatie sénégalaise.



S’agissant toujours de la situation de nos diplomates à l’extérieur, elle a informé de la décision du Président de la République de leur octroyer des terrains pour qu’ils puissant construire des logements et trouver des banques pour les accompagner dans ce projet.



En sa qualité de représentant du Sénégal, du Président de la République et des institutions à l’étranger, madame le ministre dit que les Ambassadeurs et Consuls généraux, ainsi que leurs collaborateurs méritent beaucoup plus de considération et a assuré que les efforts seront poursuivis pour améliorer davantage leurs conditions de vie.



Elle a également informé les honorables députés de la régularisation de tous les frais de scolarité de leurs enfants résident à l’étranger et a annoncé des efforts de rationalisation des dépenses seront menés pour permettre à son département de couvrir d’autres charges.