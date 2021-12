Situation des ex-travailleurs d’Air Afrique: Alioune Sarr annonce le paiement du reliquat des 826 agents Le projet de budget 2022 du ministère du Tourisme et des Transports aériens, est arrêté à plus de 145 milliards FCfa en autorisations d'engagement (AE) et plus de 35 milliards FCfa en crédits de paiement (CP). Venu défendre son budget, le ministre Alioune Sarr est revenu sur la situation des ex-travailleurs d'Air Afrique, en annonçant que le chef de l'Etat a donné des instructions en Conseil des ministres, pour que le reliquat dû à 826 agents, soit payé. Ce reliquat s’élève à 4,324 milliards FCfa.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Décembre 2021 à 09:33 | | 1 commentaire(s)|

La situation des ex-travailleurs d’Air Afrique inquiète toujours les députés qui ont interpellé hier, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, sur le reliquat et indemnités de départ qu’ils doivent percevoir.



Se voulant rassurant, Alioune Sarr a annoncé que le Président Macky Sall a donné des instructions en Conseil des ministres, pour que le reliquat dû à ces ex-travailleurs, évalué à 4.324.000.000 FCfa et destiné à 826 agents, soit payé. A cet effet, indique-t-il, le ministre de la Justice et son collègue en charge des Finances, travaillent à la mise en exécution de ce dossier confié à l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje).



Abordant la question de l'intégration des ex-travailleurs de l'Agence des Aéroports du Sénégal (Ads) au sein de l’Aibd, Alioune Sarr a soutenu qu’il n'existe aucune dualité, encore moins de chevauchement, entre ces deux entités. A l’en croire, le décret qui dissout l'Ads a été signé et un directeur exécutif des aéroports régionaux a été nommé pour s'occuper de l'intégration des équipes de cette Agence.



« En outre, instruction a été donnée à l'Aibd de préserver le climat social, de sorte à éviter que le transport aérien ne puisse souffrir de grèves répétitives et/ou de difficultés avec le personnel », ajoute le ministre et non moins maire de Notto Diobass.











«L’As »

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook