Situation des religieux dans les ambassades, pèlerinage des chrétiens : le coup de gueule de Toussaint Manga

Toussaint Manga n’a pas du tout raté, ce lundi, Me Sidiki Kaba qui défendait son budget à l’Assemblée nationale. Prenant la parole, le député du PDS s’est intéressé au pèlerinage des chrétiens et les difficultés auxquelles sont confrontés les hommes religieux dans les ambassades.



« Des prêtres, des religieuses de nos différentes confréries, rencontrent des difficultés énormes dans les Ambassades. Le Ministère des Affaires étrangères doit collaborer avec toutes les familles religieuses pour éviter à nos hommes religieux, les multiples tracasseries et les lenteurs administratives dans les Ambassades, comme l’État le fait souvent avec ses fonctionnaires », a plaidé le porte-parole du groupe parlementaire «Liberté et démocratie».



D’après lui, « les prêtres et les religieux méritent plus le passeport diplomatique que bon nombre de concitoyens qui en détiennent du simple fait qu’ils sont parents, amis ou proches de membres influents du gouvernement ».



Invoquant le pèlerinage des chrétiens, Toussaint Manga « invite le gouvernement à augmenter considérablement la subvention et à continuer à mieux encadrer le comité d’organisation ».















SourceA