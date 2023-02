Situation du Sénégal : Les craintes de Didier Awadi La situation du Sénégal suscite des craintes. Le souvenir des violences du mois de mars 2021, reste vivace dans l’opinion publique, alors que les affaires politico-judiciaires se multiplient et que la Présidentielle 2024 approche à grands pas. Didier Awadi, rappeur engagé, fait partie des inquiets.

“ Les gens ont peur, la violence croît, le climat est très tendu. La démocratie est fragile, au Sénégal, et, aujourd’hui, tous les germes de la division sont là ”, a lâché l’ancien membre du Positive Black Soul, dans un entretien accordé à "Jeune Afrique".



Awadi qui vient de sortir un album intitulé « Quand on refuse, on dit non », ne compte pas demeurer fataliste face à cette situation. Il mise sur le dialogue, pour désamorcer la bombe qui plane au-dessus du Sénégal :



“ Quelles que soient les ambitions des uns et des autres, c’est mon rôle de faire en sorte qu’ils se parlent, de gré ou de force. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue, doté toutefois d’une classe politique et d’opposants véhéments ”.



