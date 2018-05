Situation du pays : l’opposition parle d’échec de Macky Sall et exige sa démission

Les leaders de l’opposition regroupés autour du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) s’inquiètent de la situation du pays sous Macky Sall. Selon Mamadou Diop Decroix et Cie, le Sénégal traverse une crise sociale du fait d’une banqueroute de l’Etat.



« Nous avons constaté, et les Sénégalais avec nous, que Macky Sall a lamentablement échoué. Sa gestion a conduit une banqueroute de l’Etat qui n’arrive pas à satisfaire ses obligations élémentaires, ce qui est en train de plonger le Sénégal dans une crise scoaile sans précédent », ont-ils expliqué hier, lors d’une conférence de presse au siège du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Pour les leaders du Fpdr, cette crise, au-delà des milieux scolaires et universitaires, est encore plus accentuée dans le monde rural. En effet, poursuivent-ils , l’Etat n’a plus d’argent à cause de la banqueroute, est en train de mettre la pression sur les paysans pour qu’ils paient les taxes rurales. Le problème est que ces paysans, qui n’ont pas pu écouler leur arachide, se trouvent dans l’incapacité de payer la taxe rurale. Ce qui risque de conduire à une révolte.»



L’autre problème du monde rural, c’est la gestion des forages. « L’Etat a décidé de privatiser les forages, ce qui va se traduire par une hausse du prix de l’eau. Cette situation est inacceptable. Nous estimons que ce n’est pas dans ces conditions que l’Etat va renflouer ses caisses vidées par une mauvaise gestion », ajoutent-ils. Ainsi, face à ce qu’ils qualifient de situation de crise généralisée, les leaders du Fpdr insistent sur la démission du président de la République Macky Sall. A défaut, ils l’invitent à surseoir à sa candidature à l’Élection présidentielle de 2019.











Avec Walf

