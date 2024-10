Situation économique et financière du pays: Ousmane Sonko invite Amadou Bâ, à un débat public contradictoire

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

« Enfin, les choses bougent.



Monsieur Amadou Bâ a décidé de sortir de l’ombre et de ne plus se cacher derrière ses mercenaires de la plume et autres « chroniqueurs ». Tant mieux, car le jeu du mythe et du combat politique par procuration, ne saurait prospérer plus longtemps.



Je lui offre donc une belle opportunité de s’expliquer devant le peuple : un débat public contradictoire entre lui, et moi sur la situation économique et financière dans laquelle ils ont plongé le pays, et sur sa responsabilité personnelle.



Ce sera l’occasion d’aborder, entre autres, les questions liées à la dette et au déficit publics, à la fiscalité, au foncier, aux mines et hydrocarbures, ainsi qu’à la masse salariale.



Nous pourrons enfin discuter de la Vision 2050 et permettre à Monsieur Bâ de partager ses appréciations à ce sujet. »













Ousmane Sonko,

Premier Ministre

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook