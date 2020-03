Situation mondiale du coronavirus : 101 598 cas confirmés, vendredi, pour 3 456 décès Selon l’Agence française de presse (Afp) qui cite des sources officielles, le nombre des cas de coronavirus dans le monde s'élève, à ce jour, à 101 598, dont 3.456 décès, et 92 pays et territoires sont touchés. A ce jour, la France compte 613 cas de Covid-19 et 9 décès et 39 personnes en réanimation.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mars 2020 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|



