Situation politique du Sénégal : Yaw projette une manifestation, ce vendredi

Des membres de la coalition Yewwi Askan Wi à savoir Déthié Fall, Khalifa Sall et Cheikh Ahmed Tidiane Youm ont déposé, ce lundi sur la table du préfet de Dakar une note d’information de la manifestation populaire qu’ils comptent organiser le vendredi 3 juin 2022 à la place de la Nation (ex place de l’obélisque).



«Notre coalition Yewwi Askan Wi souhaite organiser une manifestation dans le but de sensibiliser nos militants et sympathisants sur la situation politique du Sénégal.»



Il est prévu que cette manifestation ait lieu le vendredi 3 juin 2022, de 15 heures à 19 heures, à la place de l’Obélisque», lit-on dans le document signé par ces leaders de Yaw et adressé au Préfet de Dakar.