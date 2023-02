Situation politique tendue dans le pays : A Tambacounda, le représentant du Khalife général des Mourides élève la voix Mame Balla Mbacké, le nouveau représentant du Khalife général des Mourides à Tambacounda, qui célébrait la 12e édition des Journées de thiant dédiées à Serigne Touba, n’a pas raté l’occasion de délivrer un message de paix aux populations. En particulier? aux hommes politiques. Le petit-fils de Bamba a élevé la voix : «Rien ne vaut la paix et rien ne peut se construire sans paix», a-t-il rappelé.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

«Que ceux qui détiennent le pouvoir soient tolérants et fassent preuve de pitié envers les populations. Que ceux qui aspirent à accéder au trône aussi sachent raison garder et le fassent dans la plus grande sérénité.» C’est le discours empreint de solennité et de bon sens de Mame Balla Mbacké, le nouveau représentant du Khalife général des Mourides à Tamba. Il n’apprécie pas du tout l’ambiance de l’arène politique, où se mêlent invectives et attaques.



«Pourtant, si on se référait aux enseignements de Serigne Touba Khadimou Rassoul, aucun incident ne serait noté. Car, il a recommandé aux disciples de toujours et en toute circonstance faire preuve de discipline et de courtoisie quoiqu’il advienne», rappelle-t-il.



Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. La tension est permanente. «Ce pays ne mérite pas cela. Que ceux qui détiennent le pouvoir de décider du sort du pays et du Peuple le fassent avec foi en respectant les lois et règlements, sans parti pris aucun. Que ceux qui cherchent à accéder au trône aussi le fassent dans la plus grande tranquillité. Car, rien ne vaut la paix», martèle Mame Balla Mbacké.



Pour lui, la stabilité politique et sociale n’a pas de prix. Il dit : «Il faut demander aux pays en guerre quelle est l’utilité de la paix. Le pouvoir s’acquiert dans les urnes dans un pays. Il ne vaut point la peine de l’embraser. Le pouvoir est entre les mains de Dieu, et Dieu Seul le donne à qui il veut et le retire aussi des mains de qui il le veut. Donc, rien ne vaut ces agissements notés.»



D’après le Cheikh, il faut savoir raison garder. «Eviter de détruire les biens publics et ceux des citoyens. Ne vous impliquez dans aucune lutte qui pourrait mettre le pays sens dessus dessous. Ayez vos cartes en main et votez seulement pour celui-là dont vous avez l’intime conviction qu’il saura prendre en charge les préoccupations des populations. Pourquoi se bagarrer pour élire ou destituer un Président alors que vous détenez les cartes, le moyen le plus sûr pour porter ou ôter quelqu’un du pouvoir ? Soyez zen et référez-vous aux enseignements de Serigne Touba qui prône, partout et en toute circonstance, la paix et la tranquillité», conseille le guide religieux.



Dans son discours, il a rappelé que la préservation de la paix et de la tranquillité du pays incombe d’abord au chef de l’Etat. «C’est son devoir régalien», ajoute-t-il. Et aux opposants, il conseille : «Cherchez le pouvoir dans la paix et en toute tranquillité. C’est dans l’intérêt de tout le monde.»

lequotidien.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook