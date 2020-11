Situation socioéconomique du Sénégal : la Déclaration de soutien des Membres du CESE de « Benno» au Président Macky Dans une déclaration parvenuu à leral.net, des Membres du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), militants de la Coalition « Benno Bokk Yaakaar », ont exprimé leur soutien au Président de la République Macky Sall. En voici la teneur :

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Nous, membres du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), militants de la Coalition « Benno Bokk Yaakar »,

- Considérant le terrible choc induit par la COVID-19 avec son cortège de conséquences aux plans économique, sociale et environnementales;



- Considérant les menaces persistantes de déstabilisation terroriste qui secouent dangereusement notre sous-région et qui affectent déjà certains pays voisins ;



- Considérant la découverte d’importantes réserves gazières et pétrolières qui propulsera notre économie au-devant de la scène internationale



- Considérant la nécessité absolue d’une gestion préventive de ces risques et menaces, pour que le Sénégal continue d’être un havre de paix, de démocratie, et de liberté ;



- Considérant qu’une telle perspective requiert la co-construction d’un fort consensus national impliquant toutes forces politiques et patriotiques,

Nous, membres du Conseil, Economique, Social et Environnemental (CESE) signataires de la présente déclaration,

- Adressons nos sincères et vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour avoir eu la clairvoyance d’initier le Dialogue national qui a vu la participation de toutes des composantes significatives de la société sénégalaise,



- Adhérons totalement, et sans réserve, à l’élargissement de la majorité présidentielle décidé par le Chef de l’Etat,



- Félicitons tous les partis qui ont répondu favorablement à l’appel du Chef de l’Etat et qui apporteront ainsi leur contribution dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques ;



- Félicitons chaleureusement le Président Idrissa Seck, pour sa nomination au poste de Président du Conseil, Economique, Social et Environnemental (CESE) et lui réaffirmons notre disponibilité à le soutenir, de manière résolue et sans réserve, dans la mise en œuvre de sa mission ;



- Invitons toutes les personnes qui ont quitté des postes de responsabilité, du fait du nécessaire réaménagement institutionnel, à continuer à manifester leur solidarité et leur loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République qui leur a donné l’opportunité, pendant plusieurs années, de servir, à des niveaux de responsabilité assez élevés.



-

L’engagement politique doit être, par essence, un sacerdoce qui transcende tout intérêt et carrière personnels, « Il faut agir au bénéfice exclusif des populations, peu importe les coûts pour notre image ou notre vie qui, au regard du destin d’une nation, demeure une insignifiance ».



Fait à Dakar, le 23 Novembre 2020



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos