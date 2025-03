Situation sociopolitique du Sénégal : Le FDR alerte sur les dérives du régime Sonko-Diomaye Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) exprime de vives inquiétudes quant à la situation du Sénégal sous le régime Pastef, dénonçant une détérioration de la démocratie, de l’économie et du climat social.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Mars 2025 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Il accuse le pouvoir d’instrumentaliser la justice pour réprimer l’opposition, citant des cas d’arrestations arbitraires, de levée d’immunité parlementaire ciblée et d’interdictions de voyage injustifiées. Le Parquet financier serait détourné de son rôle initial, pour devenir un outil de répression politique.



Sur le plan économique, le FDR fustige la vague de licenciements dans la Fonction publique, le blocage des bourses familiales et une crise financière aggravée par la manipulation des chiffres de la dette, ayant conduit à une dégradation de la notation du pays.



Le Front accuse également Pastef de vouloir protéger ses membres via une loi interprétative de l’amnistie, ce qui risquerait d’affaiblir les institutions et d’installer le pays dans une crise profonde.



Face à cette situation, le FDR appelle à une mobilisation nationale et exige :



1. L’arrêt des persécutions politiques et un dialogue inclusif ;

2. La suppression des mesures économiques jugées antisociales ;

3. La réintégration des travailleurs licenciés ;

4. Le retrait immédiat de la loi interprétative de l’amnistie.



Le Front annonce des actions de contestation imminentes, pour défendre la démocratie et les acquis sociaux du pays.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook