Situation sur la disponibilité de sang : Le Sénégal encore loin de couvrir ses besoins estimés à 180.000 poches

Le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le Pr Saliou Diop, note qu'il y a un progrès très important sur le nombre de dons de sang au Sénégal. Dans des assurances sur la situation du don de sang dans notre pays, en préludé à la célébration, le mercredi 14 juin, hier, de la Journée mondiale du don de sang, le Pr Diop a avancé : « en 2018, il y avait 88.000 dons de sang. Il y a eu une augmentation jusqu'en 2020. Mais, du fait de la pandémie de Covid-19, il y a eu une petite diminution. En 2022, nous avons eu 116.000 dons de sang dans le pays».



Il a poursuivi que : «cela veut dire qu’il y a une augmentation et nous organisons plus de collectes sur toute l’étendue du pays». Dans les régions, le professeur Saliou Diop a fait savoir que le nombre de donneurs de sang a également augmenté.



«Il faut dire que ceci ne couvre pas tous les besoins, parce qu’ils sont estimés à 180.000 dons et vous voyez que nous sommes à moins de 120.000» a-t-il renseigné. Et de relever : «cela veut dire qu'il faut continuer de sensibiliser les populations mais aussi de leur faciliter davantage le don de sang, en étant plus proche d'elles. Et c'est dans ce sens que nous organisons beaucoup de collectes mobiles. L'autre chose est de construire des sites fixes pour se rapprocher davantage des populations»



. Sur les autres projets de son département, le professeur Diop a fait savoir qu’«il y a un poste de transfusion sanguine qui est actuellement à Guédiawaye, au sein de l’hôpital Roi Baudoin. Et nous venons de construire un nouveau à Rufisque. Tous ces efforts pour permettre à la population de ne pas se déplacer sur de longues distances juste pour pouvoir donner du sang »

