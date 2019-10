Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Six mois après leur mariage, la 3e femme de Serigne Mboup, Aïssatou Mbaye retourne chez elle . Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 19:10 | | 4 commentaire(s)| Il y a quelques mois, (précisément en mai dernier), dakarposte révélait en exclusivité, que Serigne Mboup , patron de CCBM a épousé une troisième femme répondant au nom de Aissatou Aida Mbaye dite "Aicha". Le mariage a été scellé à Touba devant quelques proches.



Nous écrivions que la désormais Mme Mboup est de la lignée du vénéré Serigne Touba. Elle est la petite-fille de Serigne Dame Abdourahmane Mbacké surnommé Serigne Dame Atta ibn Serigne Ibrahim Mbacké Khadim Rassoul.



Fille de Issa Mbaye, sa maman Sokhna Maï Mbacké (ibn Seugn Dame Atta) a grandi sous la férule de Serigne Mbacké Sokhna Lô.



De nos informateurs, nous avons pu glaner que Mme Mboup, juriste de formation, "est très distinguée" à l'université du Sahel où elle est étudiante. Parallèlement, cette belle plante (pardon à M. Mboup) est en stage dans le cabinet d'un illustre avocat de la place (dont nous tairons délibérément le nom).



Eh bien, pour reprendre l'autre, dakarposte a appris que le mariage a, malheureusement, battu de l'aile. Et, ils se sont séparés.



"Ils ont divorcé mais j'ignore vraiment la cause", nous souffle une source au fait de la séparation prématurée du couple.



Nous avons beau tenter de joindre Serigne Mboup aux fins d'en savoir davantage. En vain.









Dakarposte



