Sixième Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux : Macky Sall pour une diplomatie active, assumant pleinement ses responsabilités Le président de la République Macky Sall veut une diplomatie d'action et qui assume pleinement ses responsabilités, au plan africain et international.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

C'est le sens de la sixième Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux, avec comme thème "Diplomatie sénégalaise et relance post covid à la veille de la présidence 2022 de l'Union Africaine", informe iGFM.



À cette occasion, le Président Macky Sall a invité les diplomates à promouvoir l'investissement direct privé étranger et à défendre avec sagacité, les principales thématiques de son prochain mandat à la tête de l'U.A.



Il s'agit notamment des questions liées à la production de vaccins sur le continent, aux Droits de Tirages Spéciaux et à la transition énergétique.



