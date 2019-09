Socé Diop Dione, DG ACBEP : « Le Sénégal est hissé au rang de pays émergents avec ses bâtiments de nouvelle génération »

La Directrice général de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEP), Socé Diop Dione a visité hier, le bâtiment R+3, devant abriter le centre des services fiscaux de Thiès et dont, les travaux de finition sont en cours. Ledit bâtiment est réalisé avec un coût de 1 milliard 600 millions de FCfa.



« Nous sommes là, devant l’infrastructure qui doit abriter le centre des services fiscaux de Thiès. C’est un bâtiment à usage d’habitation. L’ouvrage est un financement de 1 milliard 600 millions de FCfa, entièrement, financé par l’Etat du Sénégal », a expliqué la Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publiques, Socé Diop Dione.



Ainsi, elle s’est montrée satisfaite de l’apport du Chef de l’Etat, Macky Sall dans la réalisation de cette infrastructure, devant contribuer à hisser le Sénégal au rang des pays émergents avec ces bâtiments de nouvelle génération. « Aujourd’hui, nous sommes venus pour voir le comportement des bâtiments à la suite des nombreuses précipitations dans la zones. Ce bâtiment a été réceptionné le 29 juillet dernier. Et, le Chef de service régional s’apprête à aménager. Et, nous allons appeler la tutelle pour procéder à la remise des clés », précise-t-elle.



La Directrice a aussi, exposé les caractéristiques et la composition du bâtiment R+3, construit selon les normes avec un coût de 700 millions de FCfa. Et d’après ses explications, il y a deux logements, 3 appartements à l’étage supérieur, des salles de conférence et une quarantaine de bureaux qui seront bien équipés.









