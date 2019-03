Société civile : « le président Macky sait ce qui l’attend »

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 10:46



La société civile était en conférence hier et elle discutait du thème : « démocratie et processus électoral, évolution consolidant et déconsolidant », sous la présidence de Waldiodio Ndiaye.



Selon ce dernier, le président Sall sait ce qui l’attend. Il est attendu sur des réformes institutionnelles, notamment au niveau du secteur de la justice et davantage peaufiner le cadre électoral. Le secteur de la santé et de l’éducation sont aussi, à revoir et il doit aller aussi en profondeur dans les reformes et renforcer les prérogatives institutionnelles et surtout travailler les modes de désignation des membres qui constituent ces organes-là.



L’observateur

