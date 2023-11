Société de transport Dakar Dem-Dikk : Mansour Faye annonce la réception de 90 nouveaux bus dans un mois

Au sujet de Dakar Dem-Dikk, le Ministre a admis qu’il occupe 6% de la part du marché avec l’état actuel de son parc. Sur ce, il a déclaré que la société recevra dans un mois 90 premiers nouveaux bus, avant d’arriver en fin d’année, à un parc de 370 nouveaux bus dont 293 bus pour l’urbain et 77 pour Sénégal Dem-Dikk, et ultérieurement à 1400 bus pour les prochaines phases.



Aussi, dira-t-il avec ce nouveau parc et la restructuration en perspective, la société pourra, au-delà de ses 2800 employés avec majoritairement des emplois supports, procéder à des recrutements de chauffeurs et receveurs. De même, selon le ministre, Dakar Dem-Dikk et Aftu disposent de 30% du capital de Dakar Mobilité en raison de l’inter connectivité avec le Brt.



Il en a profité pour mentionner que Dakar Dem Dikk n’a pas connu de suppressions de lignes, mais plutôt une meilleure réorganisation du trafic pour permettre l’interopérabilité entre les différents modes de transport, aux fins de garantir davantage la mobilité des voyageurs.

