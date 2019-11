Soin à la cannelle pour des lèvres plus charnues

Pour avoir les lèvres charnues, voici un traitement maison simple pour stimuler la circulation de la zone pour qu’elles soient plus voyantes, attirantes et sans ces croûtes.



Ingrédients



- Un peu de vaseline

- Cannelle



Mode d’emploi



- Appliquez un peu de vaseline en premier sur vos lèvres, puis mettez un peu de cannelle.



- Puis du bout de votre index, massez de manière circulaire pendant une minute.



- Laissez reposer pendant 5 minutes et lavez à l’eau froide.



- Faites ce traitement pendant une semaine une fois par jour et vous verrez les résultats surprenants.



NB: Il ne faut jamais appliquer la cannelle directement sur nos lèvres.













Mam Dieng